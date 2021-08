Талибаните навлязоха в Кабул, преговори в президентския дворец

Т елевизия "Ал Джазира" излъчи кадри с голяма група талибани в президентския дворец в афганистанската столица, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се бунтовническото движение да обяви превземането на двореца и връщането на името на страната Ислямско емирство Афганистан, както се наричаше по време на управлението на талибаните.

Въоръжената групировка бързо превзе по-голямата част от страната, след като САЩ обявиха, че до края на август ще се изтеглят и ще сложат край на 20-годишната война, водена там.

Днес талибаните влязоха в Кабул. Местни медии съобщиха за няколко взрива, чути там, предаде Ройтерс.

Преди да бъде обявено, че летището на Кабул, откъдето се извършва евакуация на дипломати, чужденци и някои афганистанци, работили за тях, ще обслужва само военни самолети, в социалните мрежи се появиха видеозапаси видеа как отчаяни афганистанци се опитват да напуснат страната със самолет, а служители на летището се опитват да спрат тълпите.

#UPDATE Taliban fighters were ordered Sunday to wait at the gates of #Kabul and not enter the Afghan capital, an insurgent spokesman said, after the complete collapse of the country's security forces, though residents reported insurgents had peacefully entered some outer suburbs pic.twitter.com/furPbNGgNy