Африканци искат да се бият за Украйна, какво ги спира

К огато Русия нахлу в Украйна миналия месец, 27-годишният нигериец Ота Ейбрахам е възмутен. Той взел телефона си и написал в социалната мрежа Twitter: „Искам да се присъединя към отбора“. Но той е на 8700 км от фронтовата линия, в нигерийския град Лагос.

Ейбрахам е завършил философия и е един от стотиците африканци от страни като Нигерия, Алжир, Кения, Сенегал и Южна Африка, които казват, че са готови да вземат оръжие в ръце в битка срещу Русия, отчасти, за да избягат от мрачните перспективи, пред които са изправени много млади мъже в родните им страни.

„Знаем, че това е война, не е детска игра. Но

да си войник в Украйна би било по-добре, отколкото да си тук.

Вероятно ще ми позволят да остана, ако войната свърши, освен това ще бъда герой и ще се боря срещу неоспорим враг“, казва Ота Ейбрахам пред Би Би Си (BBC).

