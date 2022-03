Хиляди сирийци искат да се бият за Русия

Р усия е съставила списъци с 40 хиляди бойци от сирийската армия и съюзни на нея милиции, които са изразили желание да се бият на страната на руските сили в Украйна, заяви днес базираният във Великобритания Сирийски център за наблюдение на човешките права, предаде Франс прес.

Кремъл обяви на 11 март, че приветства идването на доброволци, включително и на такива, идващи от Сирия, които да се сражават заедно с руската армия в Украйна.

Според Сирийския център руски офицери, в координация със сирийската армия и съюзните ѝ милиции, са отворили бюра за записване в районите на Сирия, контролирани от режима на президента Башар ал Асад.

Russia opened 14 recruitment centers in Syria – Aleppo, Damascus, Hama, Raqqa, and Deir ez-Zur – recruiting thousands of fighters for its war against Ukraine. There is also info about similar activity in Libya.

"Досега над 40 хиляди сирийци са се записали да се бият на страната на Русия в Украйна", заяви Рами Абдел Рахман, ръководител на Сирийския център, който разполага с широка мрежа от информатори в Сирия.

Руски офицери, разположени на сирийска територия в рамките на интервенцията на Москва в Сирия през 2015 г., досега са одобрили кандидатурите на 22 хиляди от изявилите желание да се бият в Украйна.

В Сирия войниците печелят от 13 до 32 евро на месец, а Русия обещава заплата от 1100 долара на тези, които са готови да се бият в Украйна, отбелязва Сирийският център за наблюдение на човешките права.

Vladimir Putin has approved bringing in volunteer fighters from the Middle East, particularly Syria, to fight in Ukraine. And while Syria clearly has a large pool to draw from, it's unclear how serious or effective a Syrian deployment would be. By @zkaram. https://t.co/f0KvlWRfUW