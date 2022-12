Ад във Филипините: Проливните дъждове взеха 44 жертви

Б роят на жертвите от наводнения и свлачища, причинени от проливни дъждове по Коледа в Южните Филипини достигна 44, а 28 души са все още в неизвестност, съобщи Ройтерс като се позова на филипинската служба за справяне с бедствени ситуации.

Щетите, нанесени на инфраструктурата и селскостопанските култури се оценяват на 1,36 трилиона филипински песо ($24,4 милиона) се казва в бюлетин на агенцията.

why Philippines is so silent when the topic is all about Mindanao? :((#MindanaoNeedsHelp#MisamisOccidentalNeedsHelp pic.twitter.com/oi1OSurHM8