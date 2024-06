90 държави и организации ще участват в мирната конференция за Украйна

О бщо деветдесет държави и организации ще се включат в срещата на високо равнище, която ще се проведе в Швейцария от 15 до 16 юни и ще има за цел да проправи път към мира в Украйна, съобщи швейцарското правителство, цитирано от Ройтерс.

Китай няма да участва в мирната конференция за Украйна, ето защо

Русия не е поканена на мирната конференция за Украйна, но в изявление на правителството се казва, че срещата ще има за цел "съвместно да определи пътна карта" за това как да се включат както Москва, така и Киев в бъдещия мирен процес.

