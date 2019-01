Броят на загиналите при експлозията на тръбопровод за транспортиране на бензин в Мексико достигна 79, съобщи днес министърът на здравеопазването Хорхе Алкосер, цитиран от Асошиейтед прес.

На пресконференция той добави, че 81 човека остават в болница. Някои от тях са с над 80 процента изгаряния по тялото.

Най-малко 20 убити след взрив на нефтопровод в Мексико

