Тя става майка едва на 5 г.: Шокиращата история на Лина Медина

Л ина Медина е само на пет години, когато ражда син, с което става най-младата майка в историята.

Тя живее в отдалечено село в Андите и първоначално животът ѝ не изглежда по-различен от този на другите деца на нейната възраст.

Но един ден родителите ѝ се обезпокоили, когато стомахът на дъщеря им започнал да расте.

Те заподозрели, че малката може да има тумор в корема, но се оказало, че Лина всъщност е бременна в седмия месец, съобщава The Daily Star.

Experts discovered that Lina Medina had a rare condition called precocious puberty and had developed sexual organs as a toddlerhttps://t.co/Dch3prZid2