4,6 по Рихтер разлюля Хърватия

С илно земетресение удари Хърватия. Това стана ясно по данните на Европейският сеизмологичен център.

Mag. 4.6 earthquake - 53 km south of karurovu~atsu, Karlovac, Croatia, on Wednesday, May 1, 2024, at 05:38 am (Zagreb time)#Earthquake #Croatia #Karlovac #Slunj #VelikaKladusa #Cazin #Bihac pic.twitter.com/DJmWG9DI9T