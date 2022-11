129 години затвор за австралиец, насилвал сексуално деца във Филипините

А встралиец беше осъден на 129 години затвор във Филипините по дело за сексуално насилие над деца, в което най-малката жертва е била на 18 месеца, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

"Надявам се, че това е много силно послание към всички насилници, всички трафиканти на хора", заяви Мерлин Барола-Уи, регионален прокурор на южния град Кагаян де оро.

Питър Джерард Скъли вече излежава доживотна присъда за изнасилване и трафик на хора, по-конкретно, на млади момичета. Съдът в Кагаян де оро произнесе новата присъда след сключването на споразумение за признаване на вината на Скъли и тримата му съучастници. Жертвите и техните семейства са приели условията на споразумението, се казва в изявление, публикувано на Facebook страницата на регионалната прокуратура.

Експерти предупреждават, че Филипините са се превърнали в световен център за сексуална експлоатация на деца - явление, което се засилва от бедността, владеенето на английски език и широкото разпространение на интернет в страната.

