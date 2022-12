Зъболекар обясни защо някои храни са вредни за зъбите

Х лябът и чипсът могат да причинят кариес, казва зъболекарката от американския град Атланта Кари Голдщайн. В статия за Eat This, Not That! („Яж това, не онова”) тя изброи кои храни и напитки са вредни за зъбите.

На първо място тя обърна внимание на сладките газирани напитки.

„Захарта в тези напитки лесно полепва по зъбите и насърчава растежа на киселинно образуващи бактерии, което може да доведе до образуване на плака, която причинява кариес, гниене и обезцветяване на зъбите“, предупреди Голдщайн.

За тези, които не могат напълно да се откажат от газираните напитки, тя препоръчва изплакване устата с вода след консумацията им.

Храните, които полепват по зъбите също представляват опасност за устната кухина. Сред тях зъболекарката открои сушени плодове и дъвчащи сладкиши. Поради факта, че остатъците им трудно се отстраняват с четка, парченцата сладка храна остават по зъбите и водят до образуване на кариес. „За да намалите риска от кариес, изберете по-здравословни, нелепкави закуски като зеленчуци, ядки и сирене“, съветва американката.

Киселите храни като цитрусови плодове, домати и оцет могат да разрушат зъбния емайл, разкри още зъболечителката. Ако тези храни са включени в диетата, тя препоръчва да намалите консумацията им и да изплакнете устата си с вода.

Хлябът и чипсът са последните в списъка на опасните за зъбите храни.

Зъболекарката обяснява вредата им с високото съдържание на въглехидрати. „Бактериите в устата се хранят със захарите, открити във въглехидратите, което може да допринесе за плаката и кариеса“, предупреди тя.

В заключение Голдщайн съветва да избирате здравословна храна, да миете зъбите си редовно, да използвате конец за зъби и да посещавате зъболекар.

Зъболекарите предупреждават също за опасностите от пренебрегването на зъбобола. Според тях болката тялото сигнализира за опасността, така че е важно да започнете лечението, а не да заглушавате дискомфорта с болкоуспокояващи.