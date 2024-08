Какво са Персеидите и как най-лесно да ги видим

Ч овек винаги е бил запленен от нощното небе и особено от падащите звезди. Смята се, че те носят късмет. Наблюдението на звездите играе важна роля в почти всички култури. В повечето случаи този природен феномен се е смятал за проява на нещо божествено. През 2024 г. най-обилното наблюдение на падащи звезди е в момента - между 11 и 13 август. В нощното небе сега могат да се наблюдават до сто летящи звезди на час, пише DEUTSCHE WELLE.

Това, което наблюдаваме в момента, са Персеидите - ярък метеоритен дъжд, който се появява всяка година през август от съзвездието Персей. Повечето от тях напълно изгарят в атмосферата, но въпреки това експертите смятат, че всяка година на Земята падат около 2 000 тона отломки от метеорити.

