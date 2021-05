Изследване: По-голямото женско присъствие в работата повишава "колективния интелект"

П о-голямото женско присъствие в работната среда увеличава "колективния интелект" при взимането на решения, докато същото не важи при преобладаващо мъжко участие, установи проучване, цитирано от в. "Дейли мейл".

Учени от университета в Пенсилвания "Карнеги Мелън" изследвали 22 научни разработки, обхванали 5 439 души и ангажирани в групови или индивидуални трудови дейности.

Екипът стигнал до извода, че индивидуалните умения, полът и груповото сътрудничество, са част от колективния интелект. Това е умението на една група да работи заедно и да решава най-различни задачи.

