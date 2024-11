Жена откри изгубен свят на 280 млн. години по време на поход в италианските Алпи

И зследователи потвърдиха, че жена, която се е разхождала в италианските Алпи, е открила фрагмент от екосистема на 280 милиона години, пълен с отпечатъци от стъпки, вкаменелости от растения и дори следи от дъждовни капки.

Клаудия Стефенсен вървяла зад съпруга си в планинския парк Валтелина Ороби в Ломбардия през 2023 г., когато стъпила на скала, която приличала на циментова плоча, съобщава The Guardian.

„Тогава забелязах тези странни кръгли рисунки с вълнообразни линии. Вгледах се по-внимателно и разбрах, че това са отпечатъци от стъпки“, разказва Стефенсен пред медията.

Учените анализирали скалата и установили, че отпечатъците принадлежат на праисторическо влечуго, което повдига въпроса какви други улики освен „нулевата скала“ на Стефенсен се крият в тези алпийски височини.

Впоследствие експертите посещават мястото многократно и откриват доказателства за цяла екосистема, датираща от пермския период (преди 299 до 252 милиона години). Пермският период се характеризира с бързо затопляне на климата и кулминира в събитие на измиране, известно като „Голямото измиране“, което унищожава 90% от видовете на Земята.

Следите от тази екосистема се състоят от вкаменени отпечатъци от влечуги, земноводни, насекоми и членестоноги, които често се подреждат, за да образуват „следи“, според преведеното изявление. Наред с тези следи изследователите откриват древни следи от семена, листа и стъбла, както и отпечатъци от дъждовни капки и вълни, които са се плискали по бреговете на праисторическо езеро. Доказателства за тази древна екосистема са открити на височина до 9850 фута (3000 метра) в планините и на дъното на долините, където свлачища са отлагали вкаменелости през вековете.

Екосистемата, заснета във финозърнест пясъчник, дължи невероятното си запазване на близостта си с водата в миналото.

