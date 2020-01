Здравословните навици ни "застраховат" от болести

Създавайки си здравпсловни навици, жените могат да си спечелят 10, а мъжете седем години живот без рак, сърдечни проблеми и диабет тип 2, сочи проучване в BMJ.

За целта обаче е необходимо да спортувате редовно, да употребявате алкохол в умерени количества, да не пушите, да поддържате здравословно тегло и балансирана диета.

Изследването в САЩ се базира на 111 000 души, проследявани повече от 20 години.

Водещият автор д-р Франк Ху от училището за обществено здраве в Харвард, в Бостън, заяви, че изследването има "положително послание за обществото", пише BBC.

"Чрез създаването на подобни навици, хората печелят не само повече години живот, но и по-добри такива", отбелязва той.

Даваме ли си сметка обаче какво е здравословен начин на живот?

Участници на 50-годишна възраст са били запитани отговарят ли на повече от четири от пет критерия:

Жените, които отговаряли на посочените критерии живели средно по още 34 години без рак, сърдечно-съдови заболявания (като инфаркт и инсулт) и диабет тип 2. Повече от 10 години по-дълго от онези, които не отговаряли.

7 експерти за свалянето на мазнини в корема: Точните съвети

За мъжете това означава още 31 години - повече от седем години от останалите.

Защо обаче се наблюдава разлика между жените и мъжете?

От една страна това може да бъде свързано с факта, че средно жените живеят по-дълго от мъжете.

More proof - if it were needed - that walking is good for you https://t.co/JDKbNZQE7M