Защо този мъж избра да живее като отшелник в Шотландските планини

Б ез електричество и без течаща вода, на брега на отдалечения Лох Тей в Шотландските планини, в продължение на близо 40 години британецът Кен Смит отхвърля нормалността и живее в собственоръчно построена дървена колиба.

"Това е славен живот. Всеки би искал, но никой не смее", казва той, цитиран от "Би Би Си".

