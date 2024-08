Заради изчезнала ножица: Затвориха летище в Япония

Д вижението на едно от най-натоварените японски летища беше спряно наскоро, тъй като бшеe изчезнала ножица.

(Във видеото може да научите повече за: Затвориха Летище Гетуик заради дронове)

Опасенията за ножиците, които са били използвани в магазин в зоната за изчакване при заминаване на вътрешен полет, доведоха до многочасово претърсване на летище "Ню Читосе" (CTS), което обслужва района на Сапоро на северния остров Хокайдо.

По данни на летището на 17 август са били отменени 36 полета, а други 201 са били отложени в хода на издирването.

Имаше опасения, че потенциален терорист би могъл да вземе ножиците и да ги използва като оръжие на борда на самолета. В крайна сметка, според летището, инструментите са били открити и полетите са били възобновени.

An airport in Japan shut down because a pair of scissors went missing #Japan #airport https://t.co/AZKSZKlJQq

„Наясно сме, че инцидентът се е случил поради липсата на подходящи системи за използване, съхранение и управление от страна на ползвателите на магазина. Ще разследваме този инцидент, ще определим причината за него и ще предотвратим повторното му възникване. Също така ще потвърдим, че този инцидент може да е свързан с отвличане и терористична атака, и ще гарантираме, че целият персонал на летището е напълно наясно с важността на управлението“, се казва в изявление на операторите на летище New Chitose.

Сред засегнатите от проблемите със сигурността беше японската рок група 9mm Parabellum Bullet, която пропусна изпълнението си на годишния музикален фестивал Rising Sun в Хокайдо поради отмяна на полет.

„Определено ще си отмъстим!!!“, заяви групата в изявление, публикувано на уебсайта на събитието, докато самият фестивал обяви, че няма да предлага възстановяване на суми за билети.

Много пътници се включиха в интернет, за да изразят разочарованието си.

„Иска ми се да плача, защото полетът ми беше отменен заради това, че някой е загубил ножица“, написа един от пътниците в X.

Missing scissors causes flight delays and cancellations at Japan airport

Passengers were delayed and flights canceled at a Japanese airport on Saturday after a shop near the boarding gates misplaced a pair of scissors.



The security checkpoints at New Chitose Airport in Japan's… pic.twitter.com/t5pyHJcroh