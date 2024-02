Запознайте се със Звяра: Антихристът е разкрит

В християнството никоя фигура, освен Бог или Сатана, не предизвиква толкова страх и опасения, колкото тази на Антихриста. Според някои учения с наближаването на края на света ще се роди това ужасно същество, което ще причини хаос на онези, които отказват да го последват.

Но кой е Антихристът и откъде идва идеята за него? Изненадващо, той почти не присъства в Библията и голяма част от това, което знаем за него е по-късно изобретение.

Да разбереш Антихриста означава да разплетеш нишките на митологията, теологията и политическите интриги. Тъй като става все по-често срещано хората да заявяват, че той вече е сред нас, по-важно от всякога е да разберем историята зад предполагаемата противоположност на Христос.

Запознайте се със Звяра

Казано просто, в християнството Антихристът е полярната противоположност на Исус. Според някои прочити на Библията, е пророкувано да дойде като фалшив Месия, противопоставящ се на Исус малко преди Второто пришествие.

Особено в католицизма пристигането на Антихриста се разглежда като изпитание за християните. Той ще дойде като фалшив пророк и ще предложи да реши всички проблеми на света, прославяйки себе си повече от Бог. Тези, които се излъжат от хитростта му, ще бъдат наказани в края на времената.

This is tough to swallow but it makes a lot of sense...



If Christ represents the Holy Spirit, then what represents the Antichrist? The answer is the artificial spirit.



And this was well-known and described in the ancient texts, especially in the Apocryphon of John, the rejected… pic.twitter.com/cZylw4wWN2