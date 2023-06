Всички папи са мъже, а дали наистина е така?

С поред архивите на Ватикана е имало повече от 260 папи - и всички те са били мъже. Има обаче една история от Средновековието, която разказва за един по-различен папа - папеса Йоана. Легендата разказва, че Йоана се маскирала като мъж, за да може да стане понтифекс (думата се използвала за папите, и понякога за епископите, в най-общ смисъл в религията означава първосвещеник или глава на църквата - бел.ред.). Тайната й била разкрита, след като родила спонтанно по време на шествие.

Коя била папеса Йоана?

The legend of the female Pope Joan is without basis in real history, but is reported in many chronicles since the 13th century. The illuminators like to show the moment of her unveiling through the birth of a child. @GallicaBnF Français 226, f. 252r; 598, f.1 51r pic.twitter.com/BxOJg6PBde



Предполага се, че е била жена понтифекс между 855 и 858 г.

Корени

Според някои сведения Йоханес Ангеликус е родена в Майнц, Германия, но се преместила в Англия като малко дете, така че често е наричана англичанка.

Любовна история

Предполага се, че Йоана се влюбила в английски бенедиктински монах и пътувала до Атина с него, където успяла да учи. За да е възможно това, тя се маскирала като мъж.

Пътят към папството

След това Йоана се преместила в Рим и се издигнала в църковната йерархия, преминавайки от нотариус през курията, до кардинал, преди накрая станала самия папа (или в случая „папеса“).

Откровение

Според легендата едва през 858 г. била разкрита самоличността на папеса Йоанна и станало ясно, че е жена. Това се случило, след като папа Йоан, както била известна тогава, неочаквано започнала да ражда по време на процесия.

Възмущение

Някои сведения казват, че Йоана починала по време на раждането, а други, че е била влачена от кон, замеряна с камъни и публично унижавана, преди да бъде екзекутирана.

Произход на легендата

Първият споменаване на историята датира от 13-ти век в текст на доминиканския летописец Жан дьо Майли.

Легендата

След това историята е възприета от френския доминиканец Стефан Бурбон в текста от 13-ти век De septem donis Spiritu Sancti („За седемте дара на Светия Дух“).

Първа притча

Първите сведения за историята не посочват името на жената папа. Легендата споменава само жена, която се обличала като мъж и станала папа. Измамата била разкрита когато папата започнала да рожда по време на процесия, от което последвала смъртта й.

Втора притча

Според хрониката на Мартин от Тропау (известен още като Мартин от Опава или Мартин Полон), има алтернативна версия за съдбата на папеса Йоанна.

Алтернативната версия



Според един от ръкописите, след като била разкрита Йоана била затворена и низвергната, но умиряла много години по-късно.

Оцелял ли е синът на папеса Йоана?

Според една от версиите на историята, синът на папеса Йоана станал епископ на Остия.

По-късни версии

Съществуват и други версии, като някои дори твърдят, че рожденото име на папата е Агнес или Жилберта.

Тя присъства в няколко литературни произведения

Препратки към историята на папа Йоана могат да бъдат намерени в няколко литературни произведения, включително тези на летописеца Ранулф Хигден и италианските хуманисти Петрарка и Джовани Бокачо.

Историята била приета като факт

Историята на папеса Йоана била възприемана като факт през 14-ти и 15-ти век, включително на Вселенския събор в Констанц през 1415 г.

Историята била опровергана от протестанти

След това, през 16-ти и 17-ти век, историята била използвана от протестантите като сатирична атака срещу католическата църква и папството.

По-нататъшно развитие

Историята оцеляла до 19 век, когато някои протестанти се опитвали да докажат историческото съществуване на папеса Йоана в опит да атакуват католицизма, но безуспешно.

Защо папеса Йоана е смятана за легендарна личност

Едно от доказателствата, често използвано за доказване на теорията, че папеса Йоана никога не е съществувала, е простият факт, че никъде не е записана сред папските истории от 10-ти до 13-ти век.

Линия на времето

Според източниците Йоана е била папа между Лъв IV и Бенедикт III. Обаче Бенедикт III бил избран незабавно след смъртта на Лъв IV на 17 юли 855 г., като така не остава място между тях, в което тя да е управлявала папството.

Корените на легендата

И така, откъде тогава идва тази история? Една теория сочи, че легендата била пренесена от Константинопол в Рим.

Писмото на папа Лъв IX

В писмо на Лъв IX до патриарха на Константинопол Михаил I Керуларий, папата изразил възмущението си, след като научил, че „Константинополската църква вече е виждала евнуси или дори жени, като евентуални претенденти за епископския стол“.

Други теории

One of the rituals at the Vatican Papal Conclave to elect a new Pipe is to strip the candidates naked... just to be sure they are all male. This is to prevent another Pope Joan blunder... She reigned for 2yrs & was only discovered when she went into labor during a procession... pic.twitter.com/cyBbGcfaiQ