Враждата между Universal и TikTok за авторските права се изостря

Universal Music Group порица подхода на TikTok към изкуствения интелект, докато враждата между двете компании за авторските възнаграждения на песните ескалира и популярна музика бива премахвана от социалната платформа.

Резултатът от внимателно наблюдаваните преговори може да има значителни последици за цялата индустрия, тъй като двама от най-мощните играчи в музикалната и технологичната индустрия се борят за влияние в среда, изпълнена с несигурност по отношение на изкуствения интелект, предаде АФП.

В началото на февруари музика, включително на Тейлър Суифт, BTS и Дрейк, беше премахната TikTok след провал в преговорите с Universal за подновяване на лицензионното им споразумение, което изтече на 31 януари.

