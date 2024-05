Откриха дива, екстремна екзопланета, покрита с облаци - но само през нощта

Н а нощната страна на екзопланетата Астролабос винаги е тъмно и бурно.

(Във видеото може да научите повече за: Телескопът „Джеймс Уеб” засне екзопланета)

Там, в постоянната сянка, обърната встрани от звездата-домакин WASP-43, небето на газовия гигант, известен още като WASP-43b, е обсипано с разбиващи се облаци, но това не е всичко. Екзопланетата е толкова близо до звездата, че температурата ѝ дори през нощта изгаря с топлина, която изпарява скали - което означава, че тези облаци вероятно са съставени от минерали.

„С новите възможности за наблюдение на JWST WASP-43b беше разкрит в безпрецедентни детайли“, казва астрономът Лаура Крейдберг от Института по астрономия „Макс Планк“ (MPIA) в Германия.

„Виждаме сложен, негостоприемен свят с яростни ветрове, огромни температурни промени и разнородни облаци, вероятно съставени от скални капки. WASP-43b е напомняне за огромния диапазон от климатични условия, които са възможни на екзопланети, и за многото начини, по които Земята е специална“, споделя Крейдберг.

Астролабос е открит през 2011 г. и по това време е най-близко орбитиращата екзопланета „горещ Юпитер“, откривана някога - свят с размерите и масата на Юпитер, но с орбитален период от едва 19,2 часа.

Wild, Extreme Exoplanet Blanketed by Clouds of Vaporized Rock – But Only at Night https://t.co/gNpShMMrnM pic.twitter.com/czXtATs3nO