Виктория Бекъм получи наградата "Жена на годината" от дъщеря си

В иктория Бекъм сподели сладък момент на сцената с дъщеря си Харпър, докато получаваше наградата Harper's Bazaar Women of the Year.

Модната дизайнерка и звезда от Spice Girls беше отличена с награда за предприемач за „иновациите и отдадеността си на британската и световната модна индустрия“.

#VictoriaBeckham and #HarperBeckham have a matching moment at the Harper's Bazaar Women Of The Year Awards. pic.twitter.com/krTMibiCrF

Дъщеря ѝ Харпър връчи наградата на сцената, съобщиха организаторите, а двете бяха снимани заедно преди събитието.

13-годишното момиче, което е най-малкото от четирите деца на Виктория и Дейвид Бекъм, и преди е посещавало модни събития с майка си, както и премиерата на документалния филм на баща си, който излезе миналата година в Netflix.

Певицата Рей и актрисите Никола Кофлън, Софи Търнър и Амбика Мод също бяха сред звездите, отличени на церемонията Harper's Bazaar Women Of The Year, която се проведе в хотел Claridge's в Лондон.

Авторката Дейм Джили Купър получи наградата си от звездата от „Полдарк“ Ейдън Търнър, който участва в актуалната хитова адаптация на Disney+ по нейната книга „Съперници“.

