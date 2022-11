Вечеря с печен шаран отпреди 780 000 години: Нови разкрития за ранните ни братовчеди

У чени смятат, че ранните братовчеди на хората може да са използвали огъня, за да приготвят храна, още преди два милиона години, дълго преди появата на вида хомо сапиенс, съобщи Асошиейтед прес.

Неотдавнашно изследване откри вероятно най-ранното известно доказателство за готвене - останки от вечеря с печен шаран отпреди 780 000 години.

Готвенето на храна бележи не само промяна в начина на живот на нашите предшественици. То е подпомогнало еволюцията, дало ни е по-големи мозъци и доста по-късно ще заеме централно място в празничните ритуали, събирали общностите.

"Историята на човешката еволюция изглежда е история на това, което ядем", каза Мат Спонхаймър, антрополог в университета на Колорадо в Болдър, изследвал храненето на ранните ни предшественици.

Изследването, чиито резултати са публикувани в специализираното издание "Нейчър еколъджи енд евълушън", се основава на материали от праисторическия археологически обект Гешер Бенот Яков в Израел.

