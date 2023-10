В опит за рекорд на Гинес: Фенове, маскирани като Спайдърмен, се събраха в Аржентина

О т Спайди-вселената до Аржентина - около 1000 души се събраха пред голям паметник в аржентинската столица, маскирани като Спайдърмен (Човека-паяк), в опит да подобрят световния рекорд за най-много хора, облечени като известния супергерой на "Марвел", предаде Ройтерс.

Аржентинският инфлуенсър Уки Дийн организира събирането в неделя чрез Instagram, опитвайки се привлече повече хора в сравнение с подобно събитие през юни в Малайзия, където 685 души бяха маскирани като Спайдърмен.

Дийн сподели увереността си, че ще получи сертификат от Световните рекорди на Гинес за събитието в Буенос Айрес, където пред известен столичен паметник се събра "море" от хора в прилепнали сини костюми и червени маски.

"Исках да свикам 700 души и според нашето преброяване сме много повече. Събрахме над 1000 подписа", каза 33-годишният инфлуенсър пред репортери на събитието.

От Световните рекорди на Гинес не са отговорили веднага на молбата за коментар.

Организаторите помолиха участниците да предоставят подписи и да направят снимки като документация, която да предоставят за разглеждане.

Хората, облечени като супергероя, създаден от Стан Лий и Стив Дитко, пляскаха и пееха в добро настроение през слънчевия следобед. Един от участниците допълни костюма на Спайдър-мен с аржентинска футболна фланелка на сини и бели райета, докато друг носеше бизнес костюм с червена вратовръзка, която подхождаше на маската на супергероя.

Много от участниците споделяха мнението, че костюмът на Спайдърмен има трансформираща сила.

Сред тях беше 18-годишният Матиас Конес, който се позова на създателя на супергероя: "Както казва Стан Лий, всеки може да сложи маската".