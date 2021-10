Уди Харелсън повали папарак, защити дъщеря си

Х оливудският актьор Уди Харелсън повалил на земята нахален папарак, който снимал него и дъщеря му тази сряда.

Според доклад на полицията, служители на реда били извикани в хотел във Вашингтон късно вечерта в сряда. Тогава Харелсън докладвал за инцидента.

The man, whose name has not been released, appeared intoxicated and allegedly refused to stop photographing and harassing Woody Harrelson and his daughter https://t.co/W0wbgQRTZw