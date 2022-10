Пием мляко още от каменната ера

М еждународен екип от учени от университета в Бристол, откри доказателства за консумацията на мляко от възрастни още през най-ранната каменна ера, преди около 7400 години. Това се съобщава в статия, публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), предава БГНЕС.

Изследователите директно датирали следи от млечна мазнина, запазени по стените на древни глинени съдове, направени в Централна Европа няколко хилядолетия пр.н.е.

