Опасно време в Европа - високи температури, суша и гръмотевични бури

М ощна гореща вълна и рекордно покачване на температурите се наблюдава в цяла Европа. В някои страни термометрите се повишиха с близо 20 градуса от средните за юни температури, предават от NOVA.

В Норвегия бе регистрирана най-високата температура в Северния полярен кръг за всички времена - 32,5 градуса по Целзий. Това е покачване от почти 13 градуса средно за юни.

UPDATE



While unprecedented June heat impacted Norway, the station in the far north which appeared to break the previous month record by over 5°C had a much shorter period of observation than the official station documentation advertised. pic.twitter.com/oLa33fj1B0 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 30, 2022

В Словения, Хърватска и Босна и Херцеговина термометрите показаха малко под 41 градуса.

Най-високата степен на предупреждение за горещини в Италия - "червен код", е в сила за 22 града, сред които Рим, Палермо, Неапол, Флоренция и Болоня, предаде ДПА, като се позова на министерството на здравеопазването.

Метеоролозите очакват температури от малко под 40 градуса по Целзий в италианската столица и много южни райони през уикенда, пишат от БТА.

Експерти препоръчаха на хората да не стоят на слънце между 11 и 18 ч. и да избягват най-посещаваните места.

Междувременно ситуацията с най-дългата река в Италия - По, продължава да се влошава. Според актуална информация, публикувана вчера, последните дъждове едва ли са повлияли на тежката суша. Реката остава с много ниско ниво в някои участъци.

‘We worry about it disappearing’: alarm grows over Italy’s drought-hit Po River https://t.co/fcrBgD3Zr2 — Gerhard Bader (@gerhard_bader) July 1, 2022

Поради ниското равнище солена вода е проникнала на около 30 километра навътре в сушата по коритото на По при устието на Адриатическо море.

Снощи италианският премиер Марио Драги обяви мерки, предприети заради сушата.

От понеделник правителството ще има грижата за плановете за извънредни ситуации в засегнатите райони - нещо, за което регионалните власти, особено в северната част на страната, настояват от седмици.

Драги посочи и структурните проблеми: някои от водохранилищата и тръбопроводите в страната са в толкова окаяно състояние, че 30 процента от водата се губи.

На други места в Европа гръмотевични бури предизвикаха екстремно тежки условия.

Огромните кални свлачища взеха една жертва в Южна Австрия.

В Турция пък обилни валежи през последната седмица причиниха наводнения в шест провинции.