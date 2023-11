Учени: Екстрактът от върба се бори с COVID-19 и грип

У чени от Финландия са установили, че екстрактът от кора на върба има широкоспектърно антивирусно действие. Това се съобщава в публикация в списание Frontiers in Microbiology.

Екстрактът действа на обвити коронавируси, които причиняват настинки и COVID-19, и на ентеровируси без външна протеинова обвивка, свързани с инфекции като грип и менингит.

