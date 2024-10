Анджелина Джоли и новият ѝ приятел прекараха няколко нощи в Лондон

С ъобщава се, че слуховете за романса на Анджелина Джоли с британския рапър Акала се разгорещяват.

49-годишната Джоли и 40-годишният музикант са били в хотелския ѝ апартамент в The Corinthia в Лондон миналата седмица, съобщават източници на американския вестник „Сън“.

Angelina Jolie, 49, and rumored boyfriend Akala, 40, spend two nights together in her London hotel: report https://t.co/2OdKeOVdhZ pic.twitter.com/g8HQtC9ZpU — Page Six (@PageSix) October 22, 2024

„Двамата прекараха заедно две нощи в хотела и не го напуснаха“, сподели вътрешен източник, обяснявайки, че Акала се е присъединил към актрисата два часа след пристигането ѝ.

„Акала си тръгна от хотела с една от колите на Анджелина в петък - няколко часа преди премиерата на новия ѝ филм“, добави източникът, визирайки предстоящия филм на Джоли „Мария“, който беше показан на Лондонския филмов фестивал.

„Те използват отделни коли и тайни входове, за да запазят връзката си в тайна, но това е истинско“, продължава информаторът.

It seems like romance is blooming between Angelina Jolie and her rumoured boyfriend rapper Akala. The actor reportedly snuck her alleged boyfriend into her hotel suite at The Corinthia, last week in London. #AngelinaJolie #Angelina #akala #BradPitt #hollywood pic.twitter.com/cOSP6P30SS — HT City (@htcity) October 22, 2024

Анджелина Джоли и Акала присъстваха на филмовия фестивал, макар че бяха снимани да пристигат поотделно. След премиерата те се усамотиха на романтична вечеря в ексклузивния Soho House, според изданието.

Актрисата и рапърът са обвързани от май 2024 г., когато Акала посети литературния фестивал „Calabash“ в Ямайка заедно с Джоли и дъщерите ѝ Захара и Шайло.

Рапърът за последно придружи звездата от „Мистър и мисис Смит“ на парти в нейната арт стая Atelier Jolie в Ню Йорк на 28 септември.

Същата седмица Акала се присъедини и към премиерата на филма „Мария“ на Нюйоркския филмов фестивал, който се проведе в зала „Тъли“ на Алис Линкълн Център.

MMWatch📸📸- Angelina Jolie seemed to coordinate with her rumored boyfriend Akala at the London premiere of her new film Maria on Friday.



The 49-year-old Hollywood fixture — whose ex-husband Brad Pitt is dating Ines de Ramon — and her alleged beau, 40, each opted for black pants pic.twitter.com/VffYZ2ebXe — MassiVeMaC (@SchengenStory) October 21, 2024

Макар InTouch да съобщи, че двамата се виждат от поне година, източник заяви пред People през август, че те не са във връзка.

Вътрешният източник обясни, че двамата „споделят една и съща страст, когато става въпрос за социални и хуманитарни каузи“.

Джоли за последен път беше романтично обвързана с бившия си съпруг Брад Пит, с когото се раздели през 2016 г.

