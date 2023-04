Ренесансовите художници са добавяли яйчен жълтък в маслените си бои

У чени установиха, че яйцата подобряват качеството на маслените бои, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън".

Жълтъкът предпазва картините, рисувани с маслени бои, от нагъване, пожълтяване на цветовете и решава проблемите с въздействието на влагата.

Използването на яйце като смес за пигментите - форма, известна като яйчена темпера, има дълга история и може да се проследи още от стенописите в Двореца на Нестор в Пилос от 1200 г. пр.н.е.

През 15-и век в европейското изобразително изкуство в пигментите започва да се използва масло вместо яйце. Това ясно личи при ранните нидерландски майстори като Ян ван Ейк.

