Учени: Този ензим вероятно е отговорен за депресията при някои хора

З наем, че има сложно взаимодействие между нашите хормони, органи и психично здраве, но разгадаването на най-важните връзки в телата ни се оказва предизвикателство.

Ново изследване откри един-единствен ензим, който свързва и трите, и неговото присъствие може да е отговорно за депресията при някои жени по време на репродуктивните им години.

Медицински изследователи в Ухан сравняват кръвния серум на 91 жени на възраст между 18 и 45 години с депресия и на 98 без. Невероятно, но тези с депресия са имали почти половината от серумните нива на естрадиол – основната форма на естроген, която телата ни използват през нашите плодородни години.

Higher levels of Klebsiella aerogenes in gut microbiota linked to higher levels of depression in women. According to recent study published in Cell Metabolism, 3β-HSD, an enzyme produced by K. aerogenes, converts estradiol to estrone https://t.co/phwc8OtHnM — Catalyst Lectures (@CatalystLecture) March 20, 2023

Идеята, че естрадиолът е свързан с депресията при хора с фертилни женски хормони, е на повече от 100 години. Естествените спадове на естрадиола по време на менопаузата и след бременност са известни като свързани с негативни промени в настроението.

Други състояния, включително синдром на поликистозни яйчници (при който яйчниците произвеждат по-високи от нормалните нива на половите хормони, известни като андрогени, което води до дисбаланс на репродуктивните хормони) и вродена хиперплазия на надбъбречните жлези (група генетични заболявания, при които на тялото липсва един от необходимите ензими за производството на специфични хормони), също може да причини нисък естрадиол и депресия.

Връзката на депресията с естрадиола вероятно обяснява защо е около два пъти по-често при жените, отколкото при мъжете.

Произвеждан в яйчниците и след като свърши задълженията си около телата ни – включително регулиране на менструалния ни цикъл – естрадиолът се метаболизира в черния дроб и след това преминава в червата. Тук хормонът се абсорбира частично обратно в кръвния поток, за да поддържа циркулиращите нива на естроген.

С тези знания изследователите изследват дейността на естрадиола в червата. В рамките на 2 часа след добавяне на естрадиол към проби от фекална микробиома от жени с депресия, е имало 78% разграждане на хормона. Междувременно епруветката с микробиомни проби от жени без депресия е имала само 20% спад на хормона.

Изглежда ясно, че чревен микроб е отговорен за повишеното разграждане на този хормон в храносмилателната система.

За да изолират отговорния микроб, екипът от Ухан постави проби от микробиома от жените с депресия върху агарна чиния и им предоставиха естрадиол като единствен източник на храна. Два часа по-късно над 60 % от естрадиола се разгражда в естрон.

Бели петна с гладки, мъгливи ръбове процъфтяваха и използвайки масспектрометрия, изследователите идентифицираха микроба, щам бактерии, който те нарекоха Klebsiella aerogenes TS2020.

„Тези резултати показват, че K. aerogenes TS2020 може да предизвика подобно на депресия поведение“, обясняват изследователите в своята статия. "Освен това, прилагането на цефотаксим може да облекчи подобно поведение."

Генният анализ показа, че K. aerogenes превръща естрадиола в естрон с ензим, наречен 3β-HSD (3β-хидроксистероид дехидрогеназа). Поставянето на гена за този ензим в E. coli и след това заразяването на опитни мишки с тези бактерии води до същия спад на естрадиола и появата на депресивни симптоми.

В предишно проучване изследователите идентифицират повишени нива на същия ензим при пациенти с депресия; ензимът може също да разгради тестостерона.

„Вземайки тези две проучвания заедно, ние спекулираме, че ензимът 3β-HSD участва в развитието на депресия и че тази връзка е независима от пола“, обясняват изследователите.

Има известен фокус върху естрогенната заместителна терапия като възможно лечение на депресията при жени, но ако разкритият тук път се окаже точен, бактериите, произвеждащи 3β-HSD, могат да доведат до рецидиви.