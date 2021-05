Това е новата "Мис Вселена" за 2021 г.

П редставителката на Мексико Андреа Меса спечели 69-ия конкурс "Мис Вселена", съобщава БТА.

Двадесет и шест годишната победителка, която е завършила софтуерно инженерство, надделя над "Мис Бразилия" Жулия Гама в края на шоуто. Третото място зае представителката на Перу Яник Масета.

Андреа Меса получи короната от предишната победителка в конкурса Зозибини Тунзи. Тунзи, коронясана през 2019 г., стана първата чернокожа жена от Южна Африка, спечелила титлата. Миналогодишната церемония беше отменена заради коронавирусната пандемия, припомнят агенциите.

Вижте коя е новата Мис Вселена

Водещи на тазгодишния конкурс бяха Марио Лопес от предаването "Аксес Холивуд" и актрисата и модел Оливия Кулпо, носителка на титлата "Мис Вселена" за 2012 г.

Церемонията беше предавана на живо от "Семиноул Хард Рок Хотел и Казино" в Холивуд, Флорида.

Финалистките и победителката бяха избрани от изцяло женско жури, включващо носителките на титлата "Мис Вселена" за 1997 и 2006 г. - американката Брук Лий и пуерториканката Сулейка Ривера.

Скандално изказване на "Мис САЩ" разгневи света

Преди шоуто организаторите споделиха, че месеци наред са планирали проявата, така че тя да бъде безопасна.

Конкурсът "Мис Вселена" се излъчва в 160 страни и територии.

#MissUniverse: #AndreaMeza of #Mexico was crowned the #69thMissUniverse on May 16.

This marks the third time Mexico bagged the title.



📸 @missosology pic.twitter.com/ZxqfmR9dVc