Зозибини Тунзи е новата Мис Вселена

М ис Южна Африка е новата кралица на красотата.

Зозибини Тунзи бе коронована с титлата Мис Вселена на церемония в неделя вечер, след като доминира във всичките кръгове – от дефилето по бански до дебата за социалните проблеми в обществото.

„Пораснах в свят, в който жена, която изглежда като мен – с моя цвят на кожата и моята прическа, не се смята за красива”, казва носителката на титлата Мис Вселена за 2019 г.

„Смятам, че е време това да приключи днес”, довършва тя.

The new #MissUniverse2019 is... SOUTH AFRICA!!!! 🇿🇦 pic.twitter.com/gRW8vcuT3A

Двете подгласнички на Зозибини Тунзи са Мис Мексико и Мис Пуерто Рико.

„Ако не използваш красотата си, за да изпълниш житейската си мисия, то значи от нея няма смисъл”, казва Мис Мексико – София Арагон.

Мадисън Андерсън, представляваща Пуерто Рико, се нареди като втора подгласничка в крайното класиране.

Cheering on the top 3 from backstage!



Who will be #MissUniverse2019?? pic.twitter.com/NUDsIjzsPn