Мис САЩ - Роуз Съмърс предизвика всеобщо неодобрение и скандал, след като във видео, качено в Инстаграм се вижда как тя се подиграва на "Мис Виетнам" и "Мис Камбоджа", защото не говорят английски.

В края на изказването си госпожица Съмърс си позволява да ги "съжали" заедно с други две участнички в конкурса "Мис Вселена".

"Мис САЩ" казва: "Какво мислите за "Мис Виетнам“ Тя е толкова сладка и претендира, че знае английски. Когато и зададеш въпрос, след като си имал разговор с нея, през цялото време тя е така (мис САЩ имитира изражението на мис Виетнам и се смее) Тя е толкова сладка..." малко след това Съмърс продължава: "Мис Камбоджа е тук и не говори и дума на английски, а никой друг не говори езика й. Представяте ли си?"

Изказванията на миската предизвикаха огромна вълна от неодобрение, при това - от собствените й сънародници. Ето малка част от коментарите за нея.

"Титлата на нашата мис САЩ трябва да бъде отнета заради ксенофобските й изказвания!"

Друг потребител казва: "О, Господи, "Мис САЩ". Не всеки говори английски, защото като изключим чувството ти за превъзходство, всяка страна, представена в този конкурс е суверенна и има свой собствен език."

Трети потребител казва: "Чудя се дали "Мис Вселена" ще позволят на "Мис САЩ", "Мис Колумбия" и "Мис Австралия" (другите две участнички във видеото) да продължат участие в състезанието след тези расистки изказвания за "Мис Камбоджа". Не мога да повярвам, че тези дами ще представят страните си!"

Роуз Съмърс е родена на 4 ноември 1994 година в щата Небраска.

Тя има над 170 хиляди последователи в социалните мрежи и представя Щатите на конкурса "Мис Вселена".

