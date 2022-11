Крис Евънс е най-сексапилният мъж за 2022 г.

А ктьорът Крис Евънс беше обявен от списание "Пийпъл" за най-сексапилния жив мъж на планетата за 2022 г., съобщиха АП и Ройтерс, цитирани от БТА.

Класацията беше представена в Късното шоу на Стивън Колбер и на сайта на медията.

.@ChrisEvans Is PEOPLE's 2022 #SexiestManAlive: 'My Mom Will Be So Happy' https://t.co/mxH1sxBPQ3 |📷: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk