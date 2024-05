Г ерманското правителство определи като погрешно приемането в Грузия на спорния закон ограничаване на чуждестранното влияние върху гражданското общество и изрази надежда, че правителството в Тбилиси ще промени позицията си, предаде ДПА.

„Припомняме на грузинското правителство ангажимета му от 2023 г. да оттегли безусловно този закон“, заяви днес в Берлин заместник правителственият говорител Волфганг Бюхнер. „Споделяме загрижеността, че с този закон грузинското правителство се отдалечава от курса си към членство в ЕС“, допълни той.

Georgia, the next target for Globalist orchestrated insurrection, regime change and coup d’etat



It’s amazing, Germany want democracy for Georgia but is trying to ban the AFD Party as it surges in the polls https://t.co/SwcYanDIys