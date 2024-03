Това е най-големият къс самородно злато, намирано в Англия

Т ърсач на съкровища, затруднен от повредено оборудване откри златен къс, който се смята за най-големия, намиран някога в Англия.

Ричард Брок открива самородното злато с тегло 64,8 грама в Шропширските хълмове близо до границата с Уелс, съобщи аукционната къща Mullock Jones.

Самородното злато е с размера на британска монета от 50 пенса.

A metal detectorist from Somerset has dug up what is thought to be the largest ever gold nugget found in England.https://t.co/sWYsiPKoIR