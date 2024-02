Мистериозен метал от извънземен свят: Откритие в скривалище за древни съкровища (СНИМКИ)

С ред скривалище от блестящи златни съкровища от Иберийската бронзова епоха, чифт корозирали предмети може да са най-ценните от всички. Гривна и ръждясала полусфера, украсена със злато, са изковани не от метал, открит под земята, а от желязо от метеорити, паднали от небето. Това установиха изследователи.

Откритието, водено от вече пенсионирания ръководител на Националния археологически музей на Испания, Салвадор Ровира-Льоренс, предполага, че технологията и техниките за обработка на метали са били много по-напреднали, отколкото сме си мислили в Иберия преди повече от 3000 години.

Съкровището от Вилена е открито преди повече от 60 години през 1963 г. в днешна Испания. Оттогава се счита за един от най-важните примери за златарството в бронзовата епоха на Иберийския полуостров и цяла Европа. Съкровището съдържа 66 предимно златни предмета.

Treasure of Villena: Two artefacts made of Extra-terrestrial Meteoritic Iron A new study indicates that the two iron artefacts........ #ExtraTerrestrial #Iron #MeteoriticIron #TerrestrialIron #TreasureofVillena #Villena https://t.co/Dz71mzCGNR pic.twitter.com/XD09KZO92C

Определянето на възрастта на колекцията обаче е трудно благодарение на два предмета: малка куха полусфера, за която се смята, че е част от скиптър или дръжка на меч, и гривна. И двете имат това, което археолозите описват като "железен" външен вид - т.е. изглежда, че са изработени от желязо, обясняват експертите.

На Иберийския полуостров желязната епоха – където претопеното земно желязо започва да замества бронза – започва едва около 850 г. пр.н.е. Проблемът е, че златните материали са датирани между 1500 и 1200 г. пр.н.е. Така че откриването къде се намират “железните” артефакти в контекста на съкровището на Вилена беше нещо като пъзел, обясняват учените.

Но желязната руда от земната кора не е единственият източник на ковко желязо. По света има редица железни артефакти от преди желязната епоха, които са изковани от метеорити.

This 3,000-yr-old #gold treasure found in #Spain contains jewelry made with metals from 'beyond planet Earth', scientists say

A new analysis of the Treasure of Villena reveals some feature 'alien metals'

Scientists found two objects, a cap and bracelet, contained the metals pic.twitter.com/siQZ03HCvu