Топ 10 градa за завършващи студенти в Европа. Къде е София?

Т оку-що сте завършили бакалавърската си или магистърска степен, имате студентски заем, който да изплащате и е време да вземете живота си в ръце.

Такава е реалността за голяма част от завършващите студенти в Западна Европа, а и не само.

Проучване, проведено от Digital Information World, подрежда 10-те европейски града, в които е най-благоприятно да живее всеки току-що завършил студент.

Факторите, които Digital Information World взимат предвид, са много, включително цените на наемите на квартира, стандарта на живот в съответния град, къде е най-лесно да си намериш работа, места за забавление и спорт и прочие.

Шотландският град Глазгоу оглавява общата класация. Глазгоу е първенец и във фактор „спортни съоръжения и места за забавление”.

София и Букурещ са първенци по отношение на най-ниски цени на наемите.

По този показател повечето завършващи студенти предпочитат Източна Европа, тъй като в Западна цените на наемите са в пъти по-високи.

