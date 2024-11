Том Круз се подготвя за продължение на „Дни на гръмотевиците“ от 1990 г.

С лед успеха на „Топ Гън: Маверик“, холивудската звезда Том Круз се подготвя за следващата си екшън драма: продължение на филма на Тони Скот от 1990 г. „Дни на гръмотевиците“, според The Hollywood Reporter.

Круз е в процес на обсъждане с „Парамаунт“ да се присъедини към актьорския състав на продължението на оригиналната драма.

Въпреки че „Дни на гръмотевиците“ не постигна касов успех при излизането си, а критиците му дадоха смесени или неблагоприятни оценки, Круз вярва, че може да повтори формулата, която възроди „Топ Гън“ през 2022 г.

Проектът все още е в ранен етап, като „Парамаунт“ очаква завладяващ сценарий.

„Не мисля, че продължението на „Дни на гръмотевиците“ е ужасна идея“, каза източник от „Парамаунт“.

„Хората може би смятат, че повторното създаване на „Топ Гън“ е лоша идея, но аз не мисля така“, добави той.

