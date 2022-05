Тя ли е новата приятелка на Джейсън Момоа?

Д жейсън Момоа има нова жена в живота си след раздялата с Лиса Бонет.

Множество източници са разказали пред PEOPLE, че 42-годишната звезда от "Аквамен" наскоро е започнал да се среща с актрисата Ейза Гонзалес, след като той и 54-годишната Бонет обявиха през януари, че се разделят след близо 20 години заедно.

Jason Momoa 'rebounding with actress Eiza Gonzalez' following shock split from wife Lisa Bonet after 16 YEAR romance https://t.co/L222bLDsSr