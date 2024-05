Проучване: Вегетарианските алтернативи имат по-ниско съдържание на наситени мазнини и повече фибри

П овечето алтернативи на месо и млечни продукти на растителна основа имат по-ниски нива на наситени мазнини и по-високи фибри, отколкото техните аналози от животински произход, установиха изследователи. Те също имат значително по-слабо въздействие върху околната среда, включително по-ниски емисии на парникови газове, използване на водни ресурси и земеползване, според преглед на доказателства за растителни алтернативи на месо, сирене, яйца и кисело мляко.

Изследователи от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM), които анализираха над 90 проучвания и доклади от 2016 до 2022 г., предполагат, че растителните алтернативи могат да бъдат “полезна стъпка” към здравословна и устойчива диета, въпреки че те посочват, че хранителната стойност може да варира значително между продуктите.

Растителните алтернативи "имат потенциала да бъдат по-здравословни и богати на хранителни вещества", казаха те, но добавиха, че тяхното хранително съдържание е сложно.

"Не ме наричай веган": Хората са по-склонни да се откажат от месото, ако храната им е обозначена като "устойчива"

Основната съставка, както и техниките за обработка и марката, бяха жизненоважни при определянето на хранителната стойност на продукта и въздействието върху околната среда.

Изследователите открили, че докато алтернативите на растителна основа „технически“ попадат в категорията на ултра-преработените храни (UPFs), хранителната стойност на някои продукти е в съответствие с диетичните препоръки, включително с високо съдържание на фибри и ниско съдържание на наситени мазнини. Те добавят, че чрез установяване на "ясно разделение" между по-малко преработени и свръхобработени продукти краткосрочните и дългосрочните въздействия върху здравето могат да бъдат по-добре оценени.

Изследователите коментират, че доказателствата сочат, че има положителни ползи за здравето от преминаването към алтернативи на растително месо и млечни продукти. Те твърдят, че е необходимо по-ясно етикетиране, за да се помогне на потребителите, които може би обмислят растителна диета, да направят информиран избор за своето здраве и въздействие върху околната среда.

