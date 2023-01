Средиземноморската диета е доказано полезна за сърцето

П рез 50-те години на миналия век изследователи от цял свят започват мащабно и амбициозно проучване. В продължение на десетилетия те проучват внимателно диетите и начина на живот на хиляди мъже на средна възраст, живеещи в САЩ, Европа и Япония, и след това изследват как тези характеристики влияят на риска от развитие на сърдечносъдови заболявания.

Проучването в седемте страни, както стана известно по-късно, установи връзки между наситените мазнини, нивата на холестерола и коронарната болест на сърцето.

