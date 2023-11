Тайните на Галапагос: Откриха подводни планини и дълбоководни коралови рифове

Д ва коралови рифа са били открити дълбоко под водата край островите Галапагос, което изненада учените от Института по океаните "Шмид" чрез помощта на дистанционно управляем апарат (ROV) "СуБастиан". Откритието е направено по време на експедиция, която целяла да проучи подводните екосистеми на скалите.

По-големият от двата рифа е с размерите на осем футболни игрища и е дълъг 800 метра, докато другият е със скромните 250 метра. Смята се, че те съществуват от хиляди години и са дом на много здрава екосистема, съставена от богато разнообразие от видове каменисти корали, които се намират на дълбочина между 370 и 420 метра под повърхността.

"Развълнувани сме, че данните от нашето картографиране са в състояние да подобрят разбирането ни за рифовите екосистеми на Галапагос", казва ръководителят на експедицията д-р Катлийн Робърт от Институт по рибарство и аквакултури към Университетът Мемориал в Нюфаундленд.

"Научният екип се вълнува, че данните, събрани по време на тази експедиция, ще допринесат за увеличаване на знанията за Националния морски резерват Галапагос и ще допринесат за управлението на морския коридор в източната част на тропическия Тихи океан", посочва Робърт.

Надяваме се, че откриването на тези рифове в морския резерват Галапагос ще помогне на учените да разберат по-добре ролята на дълбоководните местообитания за поддържане на здравето на океана. Нещо, което е трудно да се оцени, когато не знаем какво има там в дълбините му, обяснява експертът.

