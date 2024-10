Тайните братовчедки на Елизабет II, за които никой не иска да говори

Т е са една от най-големите тайни на кралското семейство, държани цял живот на една ръка разстояние.

Катрин и Нериса Боус-Лайън, първите братовчедки на покойната кралица Елизабет II, и един от най-добре пазените скандали на Бъкингамския дворец. И двете жени са били с увреждания, заради което са пратени в дом за душевно болни, където се съобщава, че умират през 1963г.

Но това не е истината.

(Видеото е архивно: Кралското семейство почете поотделно Елизабет II)

Queen Elizabeth II had two "secret" cousins with severe disabilities who were hidden from the public. Nerissa and Katherine Bowes-Lyon were the daughters of John Herbery Bowes-Lyon and his wife, Fenella. John was the brother of Lady Elizabeth Bowes-Lyon, making the two daughters… pic.twitter.com/YHBcP3qi2z