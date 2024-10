САЩ с рядко съобщение за мистериозния си космически самолет X-37B

Т аен, експериментален космически самолет ще изпълни нов вид специализирана спирачна маневра, докато се връща в земната атмосфера, обявиха космическите сили на САЩ.

Космическите сили на САЩ направиха не толкова секретно съобщение за свръхсекретния си космически самолет X-37B.

В рядко публично изявление относно мисията на космическия апарат служителите заявиха, че X-37B ще извърши серия от „нови маневри“, известни като аеробрейкинг - техника, която използва атмосферното съпротивление, за да намали височината на орбитата на космическия апарат при минимален разход на гориво.

След промяната на орбитата той ще „изхвърли безопасно“ някои компоненти на модула в околоземна орбита. След като се справи с изхвърлянето, космическият самолет ще излезе от орбита и ще „извърши безопасно завръщане“, заявиха от Космическите сили на САЩ.

„Тази нова и ефективна серия от маневри демонстрира ангажимента на Космическите сили да постигат революционни иновации при изпълнението на мисиите за национална сигурност в Космоса“, заяви Франк Кендъл, министър на ВВС на САЩ.

US Space Force Makes Rare Announcement About Their Mysterious X-37B Space Planehttps://t.co/9H58shzsaF