Тайла – новата южноафриканска звезда

Т я е само на 22 години, но вече пише история… Тайла е новата звезда на Република Южна Африка (РЮА). Със сингъла си Water изпълнителката спечели първата статуетка "Грами" в историята на родината си.

Специално е и "грамофончето", което ѝ беше връчено - единственото засега за най-добро африканско изпълнение. За първи път тази година американската Национална звукозаписна академия включи тази категория в списъка на лауреатите на "Грами".

Тайла спечели "Грами", надделявайки над сериозната конкуренция на Ашаке и Оламиде, Бърна Бой, Айра Стар, Давидо и Муса Кийс.

"Никога не съм мислила, че ще кажа, че съм спечелила "Грами" на 22 години", каза сияеща певица, докато приемаше отличието.

Родената в Йоханесбург млада изпълнителка пусна "Water" през месец юли 2023 г. като пилотен сингъл към дебютния си студиен албум - Tyla, който предстои да излезе на пазара през март. Много бързо летните ритмите, както и танците стават изключително популярни в платформата ТикТок, а песента на младата южноафриканка влезе в топ 10 на музикалните класации в САЩ, Великобритания, Австралия и още няколко страни.

Благодарение на "Water" Тайла е първата южноафриканска соло изпълнителка от 55 години, успяла да влезе в чарта на "Билборд" за сингли, където се изкачи до седма позиция. Сънародникът ѝ Хю Масекела достига до класацията през 1968 г. с Grazing in the Grass. Тайла е и най-младата представителка на родината си, стигнала до Хот 100 на "Билборд".

"Water" приключи 2023 г. като най-стриймваната песен с афроелементи в платформата "Спотифай". И всичко това само с една песен…

"Целта ми е да бъда сред най-големите поп звезди в света", не крие амбициите си певицата. "Аз съм голяма мечтателка… и някак си винаги съм вярвала, че това ще ми се случи", казва Тайла пред Би Би Си.

И докато чака звездния си миг, още от ученичка южноафриканката участва в кастинги за мюзикъли, измисля песни и качва кавъри на популярни песни в Ютюб. Силно повлияна е от изпълнители като Майкъл Джексън, Риана, Алая, но Тайла иска да има свое собствено звучене. "Моята култура трябва да е присъства" в песните ми, казва тя пред "Пийпъл".

В известна степен успехът на Тайла се дължи и на социалните мрежи. "Когато бях на 12 или 13 години взех телефона на татко, за да си направя акаунти в социалните мрежи. На тази възраст не трябваше да бъда там, но аз просто се влюбих в снимките, видеоклипове и musical.ly", разказва тя пред "Пийпъл".

В акаунта си в Instagram Тайла публикува свои изпълнения, като дори се осмелява да изпрати част от тях на Дрейк и диджей Халед, но без да получи отговор. Един от клиповете ѝ обаче е забелязан от фотографа Гарт фон Глен, който се свързва с нея и й става мениджър. Резултат от съвместната работа е дебютният сингъл на Тайла - "Getting Late", появил се през 2019 г. В него преобладават южноафрикански ритми в комбинация с поп и ар енд би. Парчето успява да набере популярност.

Родителите на Тайла обаче не са доволни от перспективата дъщеря им да се отдаде на музиката, като настояват тя да продължи с образованието си. И за да не ги разочарова, след завършването на гимназия записва да учи минно инженерство.

