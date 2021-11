Таен сейф в Лондон пази завещанията на 33 членове на кралското семейство

З авещанието на принц Филип се съхранява в таен лондонски сейф, заедно със завещанията на 32 други високопоставени членове на кралското семейство.

В сейфа, за който се грижи съдията от Върховния съд сър Андрю Макфарлън, се съхранява уникална селекция от кралски завещания, датиращи от 1911 г., пише списание "People".

Там се намират последните желания на майката на кралица Елизабет, покойната кралица-майка, на сестра ѝ принцеса Маргарет и на чичо ѝ херцога на Уиндзор (известен още като крал Едуард VIII), който абдикира от британския престол през декември 1936 г., разкри Макфарлън.

