Нов филм за Уилям и Хари разгневи кралското семейство

Б ританската кралска фамилия изрази необичайно остро недоволство от документален филм на Би Би Си за принцовете Уилям и Хари, като отправи обвинения, че в продукцията са "представени като факти" информации, които са "неоснователни", предаде Франс прес.

Битката на братята: Уилям защитава монархията, Хари - съпругата си

Първата от общо две серии на "Принцовете и медиите" беше излъчен на 23 ноември. Документалният филм е посветен на отношенията на Уилям и Хари с журналистите. Синовете на престолонаследника принц Чарлз често критикуват начина, по който семейството им е представено от медиите.

Prince William & Harry’s feud explained as Firm slam BBC show in joint statement 👑



