"Съвършено чудовище": Кой е истинският Ханибал Лектър (ВИДЕО/СНИМКИ)

Х анибал Лектър е изумителен герой в художествената литература. Той е хипнотизиращо противоречие от лица: блестящ лекар, покровител на изкуството, жесток убиец, който изяжда жертвите си, и ужасяващо чудовище.

Къде Робърт Харис, авторът на книгите за Ханибал Лектър, е намерил вдъхновение? Тревожно е, че изглежда, че Ханибал може да не е бил изцяло измислен герой, а реално съществуващ кръвожаден убиец канибал.

Със сигурност има безкрайни сравнения с Алберт Фиш, който използвал кожата на една от жертвите си като абажур, или с Ил Мостро, серийния убиец от Флоренция. В търсене на допълнителни улики Лектър е сравняван с Тед Бънди, Едмънд Кемпър или Джон Уейн Гейси, най-вече защото отговарят на времевата рамка, в която Харис пише романите, и защото също са били истински чудовища.

Подобни сравнения се фокусират върху престъпленията. Какво да кажем за човека, който стои зад тях. Шокиращо, но изглежда, че в реалния живот е имало човек наподобяващ Ханибал Лектър, не само в действията му, но и в самия му характер.

Името му било Алфредо Бали Тревино.

In 1963, writer Thomas Harris visited a Mexican prison to interview an inmate. He had an encounter with Alfredo Ballí Treviño, a surgeon who was convicted of killing his boyfriend and suspected of butchering several hitchhikers. Harris later based the character Hannibal Lecter… pic.twitter.com/d5C3aGyYLl — Morbid Knowledge (@Morbidful) December 24, 2023

Върколакът от Нуево Леон

През 1959 г. в Мексико е извършено толкова ужасно престъпление, че убиецът получава прозвището "Върколакът от Нуево Леон". Именно по време на престоя си в затвора Харис интервюира човека, когото описва като "д-р Салазар", точно както агент Старлинг интервюира Лектър, докато е в затвора за престъпленията си.

През 1959 г. той работи като стажант по медицина и живее в град Монтерей. Тревино обаче крие мрачна тайна. Във време, когато голяма част от Мексико все още е открито враждебна към ЛГБТИ общността, Тревино е хомосексуалист и има връзка с друг мъж - Хесус Кастийо Рангел.

Тревино желае да запази връзката им в тайна, за да се впише в масовото общество, но Рангел категорично не е съгласен с това. Една вечер двамата мъже влизат в спор (или заради пари, или заради желанието на Тревино да се ожени за жена, за да запази репутацията си) и Тревино взема съдбоносно решение. Това не е обикновен момент на ярост или импулс. Той не се нахвърлил върху Рангел, а вместо това държал напоен с хлороформ парцал върху лицето на любовника си, докато той изгубил съзнание. След това прерязал гърлото на мъжа със скалпел, източил кръвта му и разчленил трупа. Поставил парчетата на любовника си в кутия и в опит да скрие стореното заровил кутията в местно ранчо.

За нещастие на Тревино, за разлика от Лектър, не бил с криминален мозък. Подозрителен познат го последвал до мястото на погребението и след като Тревино си тръгнал, изровил тялото. Извикана е полиция и Тревино е заловен. Той е признат за виновен и през 1961 г. е осъден на смърт за това, което съдията нарича "престъпление от страст".

Тревино обаче е обвинен не само за смъртта на Рангел. През 50-те и 60-те години на ХХ в. в Мексико са регистрирани изчезванията и убийствата на няколко стопаджии. Виновникът така и не е открит, но Тревино става заподозрян, макар че трябва да се отбележи, че вината му никога не е доказана и няма данни, че е замесен.

The Silence of The Lambs (1991)

In 2013, it was revealed that cannibal Hannibal Lecter was based on Dr. Alfredo Ballí Treviño, a Mexican surgeon who killed and mutilated his friend, his lover, and quite possibly several hitchhikers. pic.twitter.com/LYzBRXhsjK — a & s threads (@popspiracies) February 4, 2019

Тревино, Харис и Лектър

И така, каква е връзката между стажант по медицина, който убил приятеля си, и измислен сериен убиец, който обичал да яде жертвите си?

Е, създателят на Ханибал Лектър, Томас Харис, се среща с Тревино и го интервюира. Той намира лекаря за напълно очарователен. Било е през 60-те години на миналия век и 23-годишният Харис работел като журналист. Възложено му е да посети затвора на щата Нуево Леон в Монтерей, където да интервюира и да направи репортаж за задържания там американски убиец Дайкс Аску Симънс. Малко преди пристигането на Харис Симънс е застрелян при опит да избяга от затвора. Лекарят, който го лекува, се оказва безкрайно по-интересен от пациента. Харис започнал с интервюта с човека, когото познавал като д-р Салазар, за своя американски пациент. Лекарят изглеждал незаинтересован, докато не се стигнало до темата за обезобразяването на Симънс.

Салазар, описан като "дребен, строен мъж с тъмночервена коса", който "стоял много спокойно", попитал Харис какво мисли за обезобразяването на лицето на Симънс. По-специално той искал да знае как се чувства Харис.

След това той пита дали Харис е виждал снимки на жертвите на Симънс и дали те са били привлекателни. Когато Харис отговорил, че са били, Салазар попитал: "Да не казвате, че те са го провокирали?". На Харис му станало ясно, че този странен лекар иска да води дебат с репортера относно причината за убийството на Симънс.

Случилото се било толкова странно, че по-късно същия ден Харис разговаря с надзирателя за странния лекар. Началникът го уведомил, че Харис не се е срещал със затворническия лекар. Човекът, с когото е разговарял, е бивш хирург, признат за виновен за жестоко убийство. Както казал на Харис, "като хирург той можел да опакова жертвата си в изненадващо малка кутия" и добавил: "Той никога няма да напусне това място. Той е луд."

Лесно е да се разбере как странното интервю, показателно за тези, провеждани между Лектър и неговите ръководители от ФБР, би могло да вдъхнови Харис.

Той също така отбелязва, че Тревино е харесвал по-хубавите неща в живота. Той е бил добре възпитан и е продължавал да се облича добре дори и в затвора. В деня, в който Харис се срещнал със Салазар, той носел светъл костюм, сенки и златен "Ролекс". Лектър също е бил известен с чувството си за елегантен стил.

Alfredo Ballí Treviño, a surgeon who was convicted of killing pic.twitter.com/AiOh9p3ifP — Arsenalatic (@Lagos4LP) December 24, 2023

Съдбата на Тревино

В крайна сметка началникът на затвора греши. Алфредо Бали Тревино избягва смъртта и присъдата му е заменена с 20 години затвор, което означава, че е освободен около 1980 г. Ако се вярва на съобщенията след освобождаването му, той се е поправил.

Твърди се, че Тревино се е върнал в родния си град Монтерей, където е прекарал остатъка от годините си, изкупувайки греховете си. Използвайки медицинското си образование, той се грижи за болните и възрастните хора, превръщайки се в нещо като местен герой.

Интервюиран е само веднъж - през 2008 г., само година преди смъртта му. Отказва да говори за престъпленията си, като казва на интервюиращия го: "Не искам да преживявам отново тъмното си минало. Не искам да събуждам призраците си, това е много трудно. Миналото е тежко и истината е, че този гняв, който изпитвам, е непоносим". Той умира през 2009 г. на 81-годишна възраст от рак на панкреаса.

И така, Алфредо Бали Тревино ли е истинското вдъхновение за Ханибал Лектър?

Ами не съвсем, въпреки че между двамата със сигурност има паралели. Добрият стил на обличане и начинът на говорене на Тревино по време на интервюто му с Харис със сигурност приличат на скандалния сериен убиец. Лесно е да се разбере как тези разговори в мексиканския затвор биха могли да вдъхновят Харис.

Както казва Харис: "Изгубен в тунела на работата, аз вървях след моя детектив, когато той отиде в Балтиморската държавна болница за невменяеми, за да се консултира с един затворник. Кой, предполагате, го чакаше в килията? Не беше д-р Салазар. Но благодарение на д-р Салазар можах да разпозная неговия колега и лекар, Ханибал Лектър."

В същото време Харис явно се вдъхновява от други серийни убийци, като Тед Бънди и Едмънд Кемпър и Исей Сагака. За да измисли сериен убиец, толкова вълнуващ като Лектър, Харис е трябвало да се вдъхнови от множество източници, за да създаде своето "съвършено" чудовище.

