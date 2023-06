Странната история на кошмарната жена, която преследва интернет

Т я е някъде там, крие се в паралелна вселена от възможности - жената, която взрви интернет. Всичко, което трябва да направите, за да я извикате, е да въведете правилната подсказка в генератора на изображения на изкуствен интелект. Подобно на цифрово заклинание, думите ще разкрият зловещото лице на жена на средна възраст с мъртви очи, празен поглед и тревожна гримаса.

Името ѝ е Лоаб (произнася се като "лоб") и е "открита" от базиран в Швеция художник, който се подвизава под името Supercomposite в Twitter.

Supercomposite е сред първата вълна съвременни творци, които изследват сферите на генераторите на изкуствен интелект от текст в изображение. Миналата година, докато експериментира с негативни подсказки (които изискват от алгоритмите за машинно обучение да намерят крайната противоположност на нещо), художникът се натъква на страховито лице.

Когато Supercomposite пуснал подкана отново, казал, че се е върнала същата жена, този път до думата "Лоаб".

"Изкуственият интелект я възпроизведе по-лесно, отколкото повечето известни личности. Присъствието ѝ е постоянно и тя преследва всяко изображение, до което се докосне", обясни Supercomposite в Twitter в тема за откриването на Лоаб през септември 2022 г.

🧵: I discovered this woman, who I call Loab, in April. The AI reproduced her more easily than most celebrities. Her presence is persistent, and she haunts every image she touches. CW: Take a seat. This is a true horror story, and veers sharply macabre. pic.twitter.com/gmUlf6mZtk